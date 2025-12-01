Cinéma Haritz Barne en période de Noël Hasparren
Salle Haritz Barne Hasparren Pyrénées-Atlantiques
2 séances offertes aux enfants par l’UCA.
15h et 17h pour découvrir le film Mission Père Noël. .
Salle Haritz Barne Hasparren 64240 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 29 62 02
L’événement Cinéma Haritz Barne en période de Noël Hasparren a été mis à jour le 2025-11-28 par Office de Tourisme Pays Basque