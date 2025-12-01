Cinéma Haritz Barne en période de Noël Hasparren

Cinéma Haritz Barne en période de Noël

Salle Haritz Barne Hasparren Pyrénées-Atlantiques

Début : 2025-12-23

fin : 2025-12-23

2025-12-23

2 séances offertes aux enfants par l’UCA.

15h et 17h pour découvrir le film Mission Père Noël. .

Salle Haritz Barne Hasparren 64240 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 29 62 02

