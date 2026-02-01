Cinéma Heidi et le Lynx des montagnes Salle Les Quatre Vents Écommoy

Cinéma Heidi et le Lynx des montagnes

Salle Les Quatre Vents Rue Alexandre Bellanger Écommoy Sarthe

Tarif : 5 – 5 – EUR

Début : 2026-02-19 15:00:00

fin : 2026-02-19 16:30:00

Séance de cinéma Heidi et le lynx des montagnes le jeudi 19 février 2026 à 15h, Salle Les Quatre Vents à Ecommoy.

Durée 1h25

Heidi vit avec son grand-père dans un chalet à la montagne. Mais tout bascule lorsqu’elle trouve un bébé lynx blessé et décide de le soigner. Le jeune animal a désespérément besoin de retrouver sa famille vers les sommets ! À l’insu de son grand-père, Heidi et Peter décident de sauver leur nouveau compagnon. Les choses se compliquent lorsqu’un homme d’affaires cupide, Schnaittinger, veut construire une grande scierie en montagne et pose des pièges aux lynx. Il faut maintenant protéger non seulement le lynx et sa famille, mais aussi le village et la nature qu’ils aiment tant! .

Salle Les Quatre Vents Rue Alexandre Bellanger Écommoy 72220 Sarthe Pays de la Loire

English :

Heidi et le lynx des montagnes cinema screening on Thursday February 19, 2026 at 3pm, Salle Les Quatre Vents in Ecommoy.

