Cinéma Heidi et le lynx des montagnes La Chapelle-en-Vercors

Cinéma Heidi et le lynx des montagnes

Salle des fêtes La Chapelle-en-Vercors Drôme

Tarif : 7 – 7 – EUR

Début : 2026-02-26 18:30:00

fin : 2026-02-26 19:50:00

2026-02-26

Heidi et le lynx des montagnes de Tobias Schwarz et Aizea Roca Berridi.

Dès 3 ans 1h19

Salle des fêtes La Chapelle-en-Vercors 26420 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 48 22 38 gestion@vertapop.fr

English :

Heidi and the Mountain Lynx by Tobias Schwarz and Aizea Roca Berridi.

From 3 years 1h19

