Cinéma Heidi et le lynx des montagnes La Chapelle-en-Vercors
Cinéma Heidi et le lynx des montagnes La Chapelle-en-Vercors jeudi 26 février 2026.
Cinéma Heidi et le lynx des montagnes
Salle des fêtes La Chapelle-en-Vercors Drôme
Tarif : 7 – 7 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-26 18:30:00
fin : 2026-02-26 19:50:00
Date(s) :
2026-02-26
Heidi et le lynx des montagnes de Tobias Schwarz et Aizea Roca Berridi.
Dès 3 ans 1h19
.
Salle des fêtes La Chapelle-en-Vercors 26420 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 48 22 38 gestion@vertapop.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Heidi and the Mountain Lynx by Tobias Schwarz and Aizea Roca Berridi.
From 3 years 1h19
L’événement Cinéma Heidi et le lynx des montagnes La Chapelle-en-Vercors a été mis à jour le 2026-01-05 par Office de Tourisme Vercors Drôme