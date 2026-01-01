Cinéma | Heidi et le lynx des montagnes Centre Culturel Langeac
Cinéma | Heidi et le lynx des montagnes
Centre Culturel 1473 Rue Léo Lagrange Langeac Haute-Loire
Début : 2026-01-21 17:00:00
2026-01-21
1h 19min | Animation, Aventure, Famille | De Tobias Schwarz, Aizea Roca Berridi | Par Rob Sprackling | Avec Lilly Graffam, Martin Spinhayer, Tom Zahner
Centre Culturel 1473 Rue Léo Lagrange Langeac 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes lecinemalangeadois@gmail.com
