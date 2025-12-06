Cinéma Heidi et le Lynx des montagnes

1 Boulevard Carnot Saint-Affrique Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-12-31

fin : 2026-01-04

Date(s) :

2025-12-31 2026-01-01 2026-01-02 2026-01-03 2026-01-04

Heidi vit avec son grand-père dans un chalet à la montagne. Mais tout bascule lorsqu’elle trouve un bébé lynx blessé et décide de le soigner.

Le jeune animal a désespérément besoin de retrouver sa famille vers les sommets ! À l’insu de son grand-père, Heidi et Peter décident de sauver leur nouveau compagnon. Les choses se compliquent lorsqu’un homme d’affaires cupide, Schnaittinger, veut construire une grande scierie en montagne et pose des pièges aux lynx. Il faut maintenant protéger non seulement le lynx et sa famille, mais aussi le village et la nature qu’ils aiment tant!

17 décembre 2025 en salle | 1h 19min | Animation, Aventure, Famille

De Tobias Schwarz, Aizea Roca Berridi

| Par Rob Sprackling

Avec Lilly Graffam, Martin Spinhayer, Tom Zahner

Titre original Heidi

à partir de 3 ans .

1 Boulevard Carnot Saint-Affrique 12400 Aveyron Occitanie +33 5 65 99 02 10 essa12@orange.fr

English :

Heidi lives with her grandfather in a mountain chalet. But everything changes when she finds a wounded baby lynx and decides to nurse it back to health.

L’événement Cinéma Heidi et le Lynx des montagnes Saint-Affrique a été mis à jour le 2025-12-04 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)