Cinéma Hopper et le secret de la marmotte Saint-Affrique
Cinéma Hopper et le secret de la marmotte
1 Boulevard Carnot Saint-Affrique Aveyron
Début : Mercredi 2025-10-15
fin : 2025-10-22
2025-10-15 2025-10-18 2025-10-19 2025-10-20 2025-10-21 2025-10-22 2025-10-23 2025-10-24 2025-10-25 2025-10-27 2025-10-28 2025-10-29 2025-10-30 2025-10-31 2025-11-01 2025-11-02
La légende raconte qu’une mystérieuse marmotte, cachée dans une montagne secrète, aurait le pouvoir de remonter le temps.
A partir de 6 ans
Quand il apprend qu’elle serait la seule à pouvoir sauver son espèce, Hopper, aventurier intrépide, est prêt à tout pour retrouver la trace de cette marmotte ! Mais le voyage sera semé d’embûches… Il semblerait qu’il ne soit pas le seul à vouloir mettre la main sur le secret de la marmotte !
15 octobre 2025 en salle | 1h 28min | Animation, Aventure, Comédie, Famille
De Benjamin Mousquet
Titre original Chickenhare and the Secret of the Groundhog .
1 Boulevard Carnot Saint-Affrique 12400 Aveyron Occitanie +33 5 65 99 02 10 essa12@orange.fr
English :
Legend has it that a mysterious marmot, hidden in a secret mountain, has the power to turn back time.
German :
Die Legende besagt, dass ein geheimnisvolles Murmeltier, das sich in einem geheimen Berg versteckt, die Macht hat, die Zeit zurückzudrehen.
Italiano :
La leggenda narra che una misteriosa marmotta, nascosta in una montagna segreta, abbia il potere di riportare indietro il tempo.
Espanol :
Cuenta la leyenda que una misteriosa marmota, escondida en una montaña secreta, tiene el poder de hacer retroceder el tiempo.
