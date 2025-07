Cinéma, « Horreur X Kurosawa » à Figeac Figeac

Cinéma Charles Boyer, 2 bd Pasteur Figeac Lot

Tarif : 8 – 8 – EUR

Début : 2025-08-08 19:45:00

Kiyoshi Kurosawa, prolifique cinéaste ayant débuté dans la série B et les productions de genre, Kiyoshi Kurosawa a bâti une oeuvre indiscutablement personnelle. Il est considéré comme un véritable artiste de la peur et de l’angoisse, mais les règles de l’épouvante cinématographique sont souvent, chez lui, un prisme à travers lequel il observe l’histoire culturelle et la réalité sociale du Japon. Son art de la mise en scène contribue à classer ses films parmi les plus effrayants jamais réalisés. Mais ceux-ci sont, tout autant que des récits terrifiants, de profondes et subtiles interrogations philosophiques.

VENDREDI 8 AOÛT Salle Charles-Boyer FIGEAC

pot offert entre les films

19h45 CHIME

INT. 12 ANS VO

Film d’épouvante japonais de Kiyoshi Kurosawa (45 min)

Avec Mutsuo Yoshioka, Seiichi Kohinata

Tashiro entend un carillon que personne d’autre n’entend. Le “Chime”résonne. Il affirme qu’une machine s’est greffée à son cerveau. Le “Chime” résonne. Encore. Matsuoka, son professeur de cuisine, tente de l’aider. Le “Chime” résonne. Plus fort. Tashiro se saisit d’un couteau.

21h CLOUD

INT. 12 ANS VO

Thriller japonais de Kiyoshi Kurosawa (45 min)

Avec Masaki Suda, Kotone Furukawa

Ryosuke plaque tout pour vivre de la revente en ligne. Mais bientôt, certains clients menaçants resserrent l’étau autour de lui sans qu’il en comprenne les raisons. Son rêve d’indépendance vole en éclats. Dans un Japon hyperconnecté, fuir est impossible. Surtout quand on ignore les règles du jeu. 8 .

English :

Kiyoshi Kurosawa, a prolific filmmaker who started out in B-movie and genre productions, has built up an indisputably personal body of work. He is considered a true artist of fear and anxiety, but the rules of cinematic horror are often, for him, a prism through which he observes the cultural history and social reality of Japan. His art of mise-en-scène has helped to rank his films among the most frightening ever made. But they are just as much profound and subtle philosophical questions as they are terrifying tales.

German :

Kiyoshi Kurosawa, ein produktiver Filmemacher, der mit B-Movies und Genreproduktionen begann, hat ein unbestreitbar persönliches Werk geschaffen. Er gilt als wahrer Künstler der Angst und des Schreckens, aber die Regeln des filmischen Schreckens sind bei ihm oft nur ein Prisma, durch das er die Kulturgeschichte und die soziale Realität Japans betrachtet. Seine Inszenierungskunst trägt dazu bei, dass seine Filme zu den gruseligsten gehören, die je gedreht wurden. Die Filme sind jedoch nicht nur erschreckende Geschichten, sondern auch tiefe und subtile philosophische Fragen.

Italiano :

Kiyoshi Kurosawa, regista prolifico che ha iniziato con film di serie B e produzioni di genere, ha costruito un corpus di opere inconfondibilmente suo. È considerato un vero artista della paura e dell’angoscia, ma le regole dell’orrore cinematografico sono spesso un prisma attraverso il quale osserva la storia culturale e la realtà sociale del Giappone. La sua arte della messa in scena ha contribuito a rendere i suoi film tra i più spaventosi mai realizzati. Ma sono anche profonde e sottili domande filosofiche, oltre che racconti terrificanti.

Espanol :

Kiyoshi Kurosawa, prolífico cineasta que empezó en el cine de serie B y las producciones de género, ha construido una obra inconfundiblemente suya. Se le considera un auténtico artista del miedo y la ansiedad, pero las reglas del terror cinematográfico son a menudo un prisma a través del cual observa la historia cultural y la realidad social de Japón. Su arte de la puesta en escena contribuye a situar sus películas entre las más aterradoras jamás realizadas. Pero son tanto cuestiones filosóficas profundas y sutiles como cuentos terroríficos.

