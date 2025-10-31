Cinéma Hôtel Transylvanie Turquant

Cinéma Hôtel Transylvanie Turquant vendredi 31 octobre 2025.

Cinéma Hôtel Transylvanie

Route de Montsoreau Turquant Maine-et-Loire

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : vendredi 31 octobre 2025

Début : 2025-10-31 14:00:00

fin : 2025-10-31

Date(s) :

2025-10-31

Venez passer un moment familial à la Grande Vignolle.

Plongez dans l’univers monstrueusement drôle du célèbre dessin animé Hôtel Transylvanie, projeté dans un cadre insolite et magique les troglodytes de La Grande Vignolle !

Synopsis

Bienvenue à l’Hôtel Transylvanie, le somptueux hôtel de Dracula, où les monstres et leurs familles peuvent enfin vivre leur vie, se détendre et faire monstrueusement la fête comme ils en ont envie sans être embêtés par les humains.

Pour l’anniversaire de sa fille, la jeune Mavis, qui fête ses 118 printemps, Dracula invite les plus célèbres monstres du monde Frankenstein et sa femme, la Momie, l’Homme Invisible, une famille de loups-garous, et bien d’autres encore…

Tout se passe très bien, jusqu’à ce qu’un humain débarque par hasard à l’hôtel et se lie d’amitié avec Mavis…

Cette séance unique ravira petits et grands. Une fois le film terminé, les enfants profiteront d’un goûter gourmand, pendant que les adultes savoureront une dégustation de vins locaux dans une atmosphère conviviale.

Des activités ludiques seront proposées aux enfants pendant la dégustation, pour que chacun profite pleinement du moment.

PRECISIONS HORAIRES

Vendredi 31 octobre 2025 à partir de 14h. .

Route de Montsoreau Turquant 49730 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 38 16 44 grandevignolle@filliatreau.fr

English :

Come and spend some family time at La Grande Vignolle.

German :

Verbringen Sie einen familiären Moment in La Grande Vignolle.

Italiano :

Venite a trascorrere del tempo in famiglia a La Grande Vignolle.

Espanol :

Ven a pasar un rato en familia a La Grande Vignolle.

