CINEM’A HUM! Atelier de Doublage de Cinéma ESPACE CULTUREL DU PAYS DE NAY Nay
CINEM’A HUM! Atelier de Doublage de Cinéma ESPACE CULTUREL DU PAYS DE NAY Nay dimanche 19 avril 2026.
CINEM’A HUM! Atelier de Doublage de Cinéma
ESPACE CULTUREL DU PAYS DE NAY 28 Place du Marcadieu Nay Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-19
fin : 2026-04-19
Date(s) :
2026-04-19
16h ATELIER d’initiation au doublage de films par Conta’m !
Initiation au doublage en langue occitane Venez vous initier au travail de la voix et de la
technique du doublage en langue occitane ! À travers des extraits de dessins animés tels que Le
grand méchant renard , Paddington , ou encore Terminator 2 , nous partons à la découverte
de la fabrique d’un film.
Au cours de la séance, vous explorerez l’échauffement vocal spécifique et les possibilités multiples
de la voix. Le doublage fait appel à différents types de lecture: Lente, rapide, avec ou sans
émotion, et articulée à partir de textes simples. Enfin, vous terminerez par la pratique du doublage
à la barre où chacun prêtera sa voix aux différents personnages des fictions proposés!
PROGRAMME COMPLET DU MES BIARNÉS: https://www.calameo.com/read/008180610bc8fe5adc80a .
ESPACE CULTUREL DU PAYS DE NAY 28 Place du Marcadieu Nay 64800 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 82 96 11 20 vathahum@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : CINEM’A HUM! Atelier de Doublage de Cinéma
L’événement CINEM’A HUM! Atelier de Doublage de Cinéma Nay a été mis à jour le 2026-03-26 par Office de Tourisme Communautaire du Pays de Nay