CINEM’A HUM! Projection ASTERIX E LO MAINE DAUS DIUS + Atelier de Doublage CINÉMA DU PAYS DE NAY Nay

CINEM’A HUM! Projection ASTERIX E LO MAINE DAUS DIUS + Atelier de Doublage

CINÉMA DU PAYS DE NAY 28 Place du Marcadieu Nay Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 7.6 – 7.6 – 7.6 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-19

fin : 2026-04-19

Date(s) :

2026-04-19

CINEM’A HUM!

14h PROJECTION du film ASTERIX E LO MAINE DAUS DIUS D’Alexandre Astier VERSION ÒC/STFR. .

CINÉMA DU PAYS DE NAY 28 Place du Marcadieu Nay 64800 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 82 96 11 20 vathahum@gmail.com

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English : CINEM’A HUM! Projection ASTERIX E LO MAINE DAUS DIUS + Atelier de Doublage

L’événement CINEM’A HUM! Projection ASTERIX E LO MAINE DAUS DIUS + Atelier de Doublage Nay a été mis à jour le 2026-03-26 par Office de Tourisme Communautaire du Pays de Nay