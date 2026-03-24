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CINEM’A HUM! Projection ASTERIX E LO MAINE DAUS DIUS + Atelier de Doublage CINÉMA DU PAYS DE NAY Nay

CINEM’A HUM! Projection ASTERIX E LO MAINE DAUS DIUS + Atelier de Doublage CINÉMA DU PAYS DE NAY Nay

CINEM’A HUM! Projection ASTERIX E LO MAINE DAUS DIUS + Atelier de Doublage CINÉMA DU PAYS DE NAY Nay dimanche 19 avril 2026.

Lieu : CINÉMA DU PAYS DE NAY

Adresse : 28 Place du Marcadieu

Ville : 64800 Nay

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : dimanche 19 avril 2026

Fin : dimanche 19 avril 2026

Tarif : 7.6 7.6 7.6 Tarif de base plein tarif

CINEM’A HUM! Projection ASTERIX E LO MAINE DAUS DIUS + Atelier de Doublage

CINÉMA DU PAYS DE NAY 28 Place du Marcadieu Nay Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 7.6 – 7.6 – 7.6 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-19
fin : 2026-04-19

Date(s) :
2026-04-19

CINEM’A HUM!
14h PROJECTION du film ASTERIX E LO MAINE DAUS DIUS D’Alexandre Astier VERSION ÒC/STFR.   .

CINÉMA DU PAYS DE NAY 28 Place du Marcadieu Nay 64800 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 82 96 11 20  vathahum@gmail.com

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English : CINEM’A HUM! Projection ASTERIX E LO MAINE DAUS DIUS + Atelier de Doublage

L’événement CINEM’A HUM! Projection ASTERIX E LO MAINE DAUS DIUS + Atelier de Doublage Nay a été mis à jour le 2026-03-26 par Office de Tourisme Communautaire du Pays de Nay