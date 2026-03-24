CINEM’A HUM! Projection ASTERIX E LO MAINE DAUS DIUS + Atelier de Doublage CINÉMA DU PAYS DE NAY Nay
CINEM’A HUM! Projection ASTERIX E LO MAINE DAUS DIUS + Atelier de Doublage CINÉMA DU PAYS DE NAY Nay dimanche 19 avril 2026.
CINEM’A HUM! Projection ASTERIX E LO MAINE DAUS DIUS + Atelier de Doublage
CINÉMA DU PAYS DE NAY 28 Place du Marcadieu Nay Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 7.6 – 7.6 – 7.6 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-19
fin : 2026-04-19
Date(s) :
2026-04-19
CINEM’A HUM!
14h PROJECTION du film ASTERIX E LO MAINE DAUS DIUS D’Alexandre Astier VERSION ÒC/STFR. .
CINÉMA DU PAYS DE NAY 28 Place du Marcadieu Nay 64800 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 82 96 11 20 vathahum@gmail.com
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English : CINEM’A HUM! Projection ASTERIX E LO MAINE DAUS DIUS + Atelier de Doublage
L’événement CINEM’A HUM! Projection ASTERIX E LO MAINE DAUS DIUS + Atelier de Doublage Nay a été mis à jour le 2026-03-26 par Office de Tourisme Communautaire du Pays de Nay