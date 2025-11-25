Cinéma « I am not a witch » [Cycle Ta mère la sorcière] Cinéma La Bobine Quimperlé

Cinéma La Bobine 18 Rue Brémond d’Ars Quimperlé Finistère

Début : 2025-11-25 20:30:00

fin : 2025-11-25

2025-11-25

I AM NOT A WITCH

De Rungano Nyoni

Avec Margaret Mulubwa, Henry B.J. Phiri, Nancy Mulilo

Grande-Bretagne, France, Zambie 2017 1h34 Drame Vost

Shula, 9 ans, est accusée de sorcellerie par les habitants de son village et envoyée dans un camp de sorcières. Si elle s’enfuit, elle sera maudite et se transformera en chèvre… Préfèrera-t-elle vivre prisonnière comme une sorcière ou libre comme une chèvre ? .

Cinéma La Bobine 18 Rue Brémond d’Ars Quimperlé 29300 Finistère Bretagne +33 2 98 96 04 57

