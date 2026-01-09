CINÉMA IL S’AGIT DE NE PAS SE RENDRE Montpellier
Médiathèque Montpellier Hérault
Début : 2026-04-08
fin : 2026-04-08
2026-04-08
Un film de Naima Bouferkas et Nicolas Potin
20 ans après…
Printemps 2006, Toulouse. La rue déborde, le gouvernement entend ceux qui manifestent, mais aussi ceux qui ne manifestent pas . Grèves, cortèges monstres, occupations et blocages. Le décor est planté, c’est le mouvement anti CPE .
Entrée libre et gratuite, billetterie gratuite ouverte 2h avant. .
Médiathèque Montpellier 34080 Hérault Occitanie +33 4 67 67 36 60
English :
A film by Naima Bouferkas and Nicolas Potin
