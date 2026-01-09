CINÉMA IL S’AGIT DE NE PAS SE RENDRE

Médiathèque Montpellier Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-08

fin : 2026-04-08

Date(s) :

2026-04-08

Un film de Naima Bouferkas et Nicolas Potin

20 ans après…

Printemps 2006, Toulouse. La rue déborde, le gouvernement entend ceux qui manifestent, mais aussi ceux qui ne manifestent pas . Grèves, cortèges monstres, occupations et blocages. Le décor est planté, c’est le mouvement anti CPE .

Entrée libre et gratuite, billetterie gratuite ouverte 2h avant. .

Médiathèque Montpellier 34080 Hérault Occitanie +33 4 67 67 36 60

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A film by Naima Bouferkas and Nicolas Potin

L’événement CINÉMA IL S’AGIT DE NE PAS SE RENDRE Montpellier a été mis à jour le 2026-01-07 par 34 PIERRESVIVES