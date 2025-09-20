Cinéma : inauguration de la saison L’Acousti’k Miniac-Morvan

compagnie Artefakt

La Compagnie Artefakt vous invite à l’inauguration de la saison cinéma à l’Acousti’k, théâtre municipal de Miniac-Morvan.

Des séances cinéma et des ateliers sont au programme, à découvrir tout au long de la saison.

En collaboration avec la Fête du court-métrage, le Kinétoscope et l’Agence du court-métrage.

### Programme du samedi 20 septembre 2025

* 14h00 – Quizz du cinéma

* 15h00 – **Chouette un nouvel ami**

* 18h30 – apéro rencontre

* 20h30 – **La Cité de la peur**

### Tarif

* Entrée unique dès 16 ans – 6 €

* Entrée enfant – 4 €

* Entrée escape-game et musée (sur réservation) – 12 €

* Abonnement 10 entrées – 40 €

* Tarifs de groupe (à partir de 10 personnes) – 4 €

* Stage enfants-adolescent 2 jours – 80 €

* Adhésion à l’association pour les stages – 10 €

### Informations

**Compagnie Artefakt**

85 rue Anatole Le Braz – Lanhélin

35720 MESNIL-ROC’H

06 09 35 01 11

[information@cie-artefakt.com](mailto:information@cie-artefakt.com)

[https://www.cie-artefakt.com/](https://www.cie-artefakt.com/)

[https://www.facebook.com/CompagnieArtefakt](https://www.facebook.com/CompagnieArtefakt)

L’Acousti’k 2 rue des Ajoncs d’or, 354540 MINIAC-MORVAN Miniac-Morvan 35540 Ille-et-Vilaine

communication@mairie-miniac-morvan.fr 02 99 58 51 77