Cinéma « Insaisissable 1 »- Festival d’automne « Polar, magie, etc »

Place du 29 juin 1944 Pont-de-Salars Aveyron

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Début : Lundi 2025-10-27

fin : 2025-10-27

Date(s) :

2025-10-27

Diffusion de « Insaisissable 1 » avec Mondes et multitudes, tout public à partir de 13 ans.

Le scénario Un groupe de brillants magiciens et illusionnistes, vient de donner deux spectacles de magie époustouflants deux braquages. Deux agents spéciaux du FBI et d’Interpol sont déterminés à les arrêter avant qu’ils ne mettent à exécution leur promesse de réaliser des braquages encore plus audacieux.

Cette séance est proposée dans le cadre du Festival d’automne, « Polar, magie, etc » qui se déroule du 17 octobre au 16 novembre 2025. Consultez le programme complet du festival sur https://bit.ly/3IoXXoq.

Au programme atelier de magie, spectacles de magie avec Dr Troll, café polar, atelier création d’effets spéciaux, d’un flip book, d’un gnome d’automne et de son bâton magique, cinéma, escape games, jeux et Raconte tapis.

Le festival est organisé par le PETR Syndicat Mixte du Lévézou avec le soutien du Département de l’Aveyron et en partenariat avec les bibliothèques du Lévézou le Cantou à Arvieu, la Médiathèque de Pont de Salars, l’Espace Panatois de Villefranche de Panat, les bibliothèques de Salmiech, Ségur et Vezins de Lévézou. 6 .

Place du 29 juin 1944 Pont-de-Salars 12290 Aveyron Occitanie +33 5 65 74 34 73

English :

Screening of « Insaisissable 1 » with Mondes et multitudes, all ages 13 and up.

German :

Ausstrahlung von « Insaisissable 1 » mit Mondes et multitudes, für alle Zuschauer ab 13 Jahren.

Italiano :

Proiezione di « Insaisissable 1 » con Mondes et multitudes, per tutti gli spettatori a partire dai 13 anni.

Espanol :

Proyección de « Insaisissable 1 » con Mondes et multitudes, para todos los públicos a partir de 13 años.

