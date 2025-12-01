Cinéma Insaisissables 3 Centre Multiculturel Miramont-de-Guyenne

Cinéma Insaisissables 3

Centre Multiculturel 14 Rue Martignac Miramont-de-Guyenne Lot-et-Garonne

Tarif : 5.5 – 5.5 – 5.5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date :

Début : 2025-12-29

fin : 2025-12-29

Date(s) :

2025-12-29

Les Cavaliers sont de retour pour le braquage le plus impressionnant jamais imaginé ! Accompagnés d’un groupe de jeunes magiciens qui espèrent suivre leur trace, ils vont devoir repousser les limites de l’illusion pour orchestrer leur tour le plus spectaculaire dérober le joyau le plus précieux du monde des mains d’une redoutable organisation criminelle… .

English : Cinéma Insaisissables 3

The Cavaliers are back for the most impressive heist ever imagined! Accompanied by a group of young magicians hoping to follow in their footsteps, they’ll have to push the limits of illusion to orchestrate their most spectacular trick yet: to steal the most precious jewel…

