Cinéma itinérant « A bicyclette » Séance en plein air – Jardin d’enfants Saillans 18 juin 2025 22:00

Drôme

Cinéma itinérant « A bicyclette » Séance en plein air Jardin d’enfants Boulevard de l’Echo Saillans Drôme

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-18 22:00:00

fin : 2025-06-18

Date(s) :

2025-06-18

De l’Atlantique à la mer Noire, Mathias embarque son meilleur ami Philippe dans un road-trip à bicyclette pour refaire le voyage que Youri, son fils, avait entrepris avant de disparaître tragiquement. Une épopée traversée avec tendresse, humour et émotion

Jardin d’enfants Boulevard de l’Echo

Saillans 26340 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 62 15 58 59 labetelumineuse26@gmail.com

English :

From the Atlantic to the Black Sea, Mathias embarks his best friend Philippe on a bicycle road-trip to repeat the journey his son Youri undertook before his tragic death. An epic journey traversed with tenderness, humor and emotion

German :

Vom Atlantik bis zum Schwarzen Meer nimmt Mathias seinen besten Freund Philippe mit auf einen Roadtrip mit dem Fahrrad, um die Reise zu wiederholen, die sein Sohn Youri vor seinem tragischen Verschwinden unternommen hatte. Ein Epos, das mit Zärtlichkeit, Humor und Emotionen durchquert wird

Italiano :

Dall’Atlantico al Mar Nero, Mathias accompagna il suo migliore amico Philippe in un viaggio in bicicletta per ripetere il percorso che suo figlio Yuri fece prima di scomparire tragicamente. È un viaggio epico, attraversato con tenerezza, umorismo ed emozione

Espanol :

Del Atlántico al Mar Negro, Mathias acompaña a su mejor amigo Philippe en un viaje en bicicleta por carretera para repetir el trayecto que su hijo Yuri realizó antes de su trágica desaparición. Es un viaje épico, recorrido con ternura, humor y emoción

L’événement Cinéma itinérant « A bicyclette » Séance en plein air Saillans a été mis à jour le 2025-06-10 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme