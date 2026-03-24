Cinéma itinérant à l’affiche Les Contes du Pommier & Orwell 2 plus 2 égal 5 & Marty Supreme Rives Dervoises
Cinéma itinérant à l’affiche Les Contes du Pommier & Orwell 2 plus 2 égal 5 & Marty Supreme Rives Dervoises mercredi 22 avril 2026.
Cinéma itinérant à l’affiche Les Contes du Pommier & Orwell 2 plus 2 égal 5 & Marty Supreme
Salle des fêtes Rives Dervoises Haute-Marne
Tarif : 25 – 25 – 25 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-22
fin : 2026-04-22
Date(s) :
2026-04-22
Tout public
Organisé par Ciné Rives et Ciné Ligue Champagne-Ardenne . Programme Les Contes du Pommier à 16h Orwell 2 plus 2 égal 5 à 18h Marty Supreme à 20h30. .
Salle des fêtes Rives Dervoises 52220 Haute-Marne Grand Est
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English :
L’événement Cinéma itinérant à l’affiche Les Contes du Pommier & Orwell 2 plus 2 égal 5 & Marty Supreme Rives Dervoises a été mis à jour le 2026-03-20 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne
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