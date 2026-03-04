Cinéma itinérant à LOUZE (salle des fêtes), SALLE DES FETES, Rives Dervoises

Cinéma itinérant à LOUZE (salle des fêtes) 25 et 26 mars SALLE DES FETES Haute-Marne

Plein tarif : 7€

Carte abonnement 5 places : 25€

– 18 ans : 4 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-25T18:00:00+01:00 – 2026-03-25T19:30:00+01:00

Fin : 2026-03-26T18:00:00+01:00 – 2026-03-26T19:30:00+01:00

Ciné Rives propose des séances de cinéma à la salle des fêtes de LOUZE (Rives Dervoises)

Mercredi 25 mars

18h A PIED D’OEUVRE

20h30 MAIGRET et LE MORT AMOUREUX

Mercredi 26 mars

18h LE RETOUR DU PROJECTIONNISTE

Plein tarif : 7€

Carte abonnement 5 places : 25€

– 18 ans : 4 €

Pour découvrir les bandes annonces https://rives-dervoises.fr/accueil/agenda/

SALLE DES FETES 15 Grande Rue, LOUZE 52220 RIVES DERVOISES Rives Dervoises 52220 Louze Haute-Marne Grand Est [{« link »: « https://rives-dervoises.fr/accueil/agenda/ »}]

Ciné Rives propose 3 séances de cinéma Cinéma

ciné ligue champagne ardenne