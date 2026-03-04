Cinéma itinérant à LOUZE (salle des fêtes), SALLE DES FETES, Rives Dervoises
Cinéma itinérant à LOUZE (salle des fêtes), SALLE DES FETES, Rives Dervoises mercredi 25 mars 2026.
Plein tarif : 7€
Carte abonnement 5 places : 25€
– 18 ans : 4 €
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-03-25T18:00:00+01:00 – 2026-03-25T19:30:00+01:00
Fin : 2026-03-26T18:00:00+01:00 – 2026-03-26T19:30:00+01:00
Ciné Rives propose des séances de cinéma à la salle des fêtes de LOUZE (Rives Dervoises)
Mercredi 25 mars
18h A PIED D’OEUVRE
20h30 MAIGRET et LE MORT AMOUREUX
Mercredi 26 mars
18h LE RETOUR DU PROJECTIONNISTE
Pour découvrir les bandes annonces https://rives-dervoises.fr/accueil/agenda/
SALLE DES FETES 15 Grande Rue, LOUZE 52220 RIVES DERVOISES Rives Dervoises 52220 Louze Haute-Marne Grand Est [{« link »: « https://rives-dervoises.fr/accueil/agenda/ »}]
