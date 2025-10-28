Cinéma Itinérant à Puy Saint Martin 13 jours 13 nuits Salle des fêtes Puy-Saint-Martin
Cinéma Itinérant à Puy Saint Martin 13 jours 13 nuits Salle des fêtes Puy-Saint-Martin mardi 28 octobre 2025.
Salle des fêtes 1 place de la mairie Puy-Saint-Martin Drôme
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Tarif réduit
Début : 2025-10-28 20:30:00
fin : 2025-10-28 22:30:00
2025-10-28
Drame de Martin Bourboulon
Avec Roschdy Zem, Lyna Khoudri, Sidse Babett Knudsen
2025 1h52
Salle des fêtes 1 place de la mairie Puy-Saint-Martin 26450 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 77 14 64 60 manu.delattre@orange.fr
English :
Drama by Martin Bourboulon
With Roschdy Zem, Lyna Khoudri, Sidse Babett Knudsen
2025 1h52
German :
Drama von Martin Bourboulon
Mit Roschdy Zem, Lyna Khoudri, Sidse Babett Knudsen
2025 1h52
Italiano :
Film drammatico di Martin Bourboulon
Con Roschdy Zem, Lyna Khoudri, Sidse Babett Knudsen
2025 1h52
Espanol :
Drama de Martin Bourboulon
Con Roschdy Zem, Lyna Khoudri, Sidse Babett Knudsen
2025 1h52
