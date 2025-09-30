Cinéma Itinérant à Puy Saint Martin Enzo Salle des fêtes Puy-Saint-Martin
Salle des fêtes 1 place de la mairie Puy-Saint-Martin Drôme
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Tarif réduit
Début : 2025-09-30 20:30:00
fin : 2025-09-30 22:30:00
2025-09-30
Drame de Laurent Cantet 1h 42min
Avec Eloy Pohu, Pierfrancesco Favino, Élodie Bouchez
Salle des fêtes 1 place de la mairie Puy-Saint-Martin 26450 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 77 14 64 60 manu.delattre@orange.fr
English :
Drama by Laurent Cantet 1h 42min
With Eloy Pohu, Pierfrancesco Favino, Élodie Bouchez
German :
Drama von Laurent Cantet 1h 42min
Mit Eloy Pohu, Pierfrancesco Favino, Élodie Bouchez
Italiano :
Drammatico di Laurent Cantet 1h 42min
Con Eloy Pohu, Pierfrancesco Favino, Élodie Bouchez
Espanol :
Drama de Laurent Cantet 1h 42min
Con Eloy Pohu, Pierfrancesco Favino, Élodie Bouchez
