Cinéma itinérant à Sanguinet Salle des fêtes Sanguinet

Salle des fêtes 1 Place de la Mairie Sanguinet Landes

Le cinéma vous donne rendez vous à la salle des fêtes de Sanguinet. Au programme, une sélection de films pour plaire à tous. Que vous préfériez les comédies légères, les drames captivants, les aventures palpitantes ou les romances, nous avons prévu des séances qui sauront combler vos envies. Notre programmation éclectique saura divertir et émerveiller tous les spectateurs.

Vendredi 31 octobre

18h30 Projection spéciale Halloween Coco de Walt Disney

Dimanche 9 novembre

16h C’était mieux demain

Vendredi 21 novembre

19h Chien 51

Réservation conseillée en ligne, et en Office de Tourisme .

Salle des fêtes 1 Place de la Mairie Sanguinet 40460 Landes Nouvelle-Aquitaine

