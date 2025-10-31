Cinéma itinérant à Sanguinet Salle des fêtes Sanguinet
vendredi 31 octobre 2025.
Cinéma itinérant à Sanguinet
Salle des fêtes 1 Place de la Mairie Sanguinet Landes
2025-10-31
2025-10-31
2025-10-31 2025-11-09 2025-11-21
Le cinéma vous donne rendez vous à la salle des fêtes de Sanguinet. Au programme, une sélection de films pour plaire à tous. Que vous préfériez les comédies légères, les drames captivants, les aventures palpitantes ou les romances, nous avons prévu des séances qui sauront combler vos envies. Notre programmation éclectique saura divertir et émerveiller tous les spectateurs.
Vendredi 31 octobre
18h30 Projection spéciale Halloween Coco de Walt Disney
Dimanche 9 novembre
16h C’était mieux demain
Vendredi 21 novembre
19h Chien 51
Réservation conseillée en ligne, et en Office de Tourisme .
Salle des fêtes 1 Place de la Mairie Sanguinet 40460 Landes Nouvelle-Aquitaine
