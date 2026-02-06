Cinéma Itinérant avec Zootopie 2 et La petite cuisine de Mehdi. 110 Puy-Saint-Martin

Cinéma Itinérant avec Zootopie 2 et La petite cuisine de Mehdi.

110 1 place de la mairie Puy-Saint-Martin Drôme

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Début : 2026-02-10

fin : 2026-02-10

2026-02-10

Le film Zootopie 2 pour les enfants à 16h30, précédé d’un goûter à 16h puis à 20h30, le film La petite cuisine de Mehdi.

+33 6 77 14 64 66 manu.delattre@orange.fr

English :

The film Zootopie 2 for children at 4:30pm, preceded by a snack at 4pm, then at 8:30pm, the film La petite cuisine de Mehdi.

