Cinéma Itinérant avec Zootopie 2 et La petite cuisine de Mehdi. 110 Puy-Saint-Martin
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Le film Zootopie 2 pour les enfants à 16h30, précédé d’un goûter à 16h puis à 20h30, le film La petite cuisine de Mehdi.
110 1 place de la mairie Puy-Saint-Martin 26450 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 77 14 64 60 manu.delattre@orange.fr
English :
The film Zootopie 2 for children at 4:30pm, preceded by a snack at 4pm, then at 8:30pm, the film La petite cuisine de Mehdi.
