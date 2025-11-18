Cinéma itinérant: Connemara Salle des fêtes Puy-Saint-Martin
Cinéma itinérant: Connemara Salle des fêtes Puy-Saint-Martin mardi 18 novembre 2025.
Cinéma itinérant: Connemara
Salle des fêtes 1 place de la mairie Puy-Saint-Martin Drôme
Tarif : 7 – 7 – 7 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-18 20:30:00
fin : 2025-11-18 22:30:00
Date(s) :
2025-11-18
Drame Français de Alex Lutz avec Mélanie Thierry, Bastien Bouillon, Jacques Gamblin, sortie en 2025 et d’une durée de 1h55.
.
Salle des fêtes 1 place de la mairie Puy-Saint-Martin 26450 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 77 14 64 60 manu.delattre@orange.fr
English :
French drama by Alex Lutz starring Mélanie Thierry, Bastien Bouillon, Jacques Gamblin, released in 2025 and running 1:55.
German :
Französisches Drama von Alex Lutz mit Mélanie Thierry, Bastien Bouillon, Jacques Gamblin, erscheint 2025 und dauert 1:55 Stunden.
Italiano :
Film drammatico francese di Alex Lutz con Mélanie Thierry, Bastien Bouillon, Jacques Gamblin, uscito nel 2025, della durata di 1 ora e 55 minuti.
Espanol :
Drama francés de Alex Lutz protagonizado por Mélanie Thierry, Bastien Bouillon, Jacques Gamblin, estrenado en 2025 y con una duración de 1 hora y 55 minutos.
L’événement Cinéma itinérant: Connemara Puy-Saint-Martin a été mis à jour le 2025-11-10 par Montélimar Tourisme Agglomération