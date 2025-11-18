Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Cinéma itinérant: Connemara Salle des fêtes Puy-Saint-Martin

Cinéma itinérant: Connemara Salle des fêtes Puy-Saint-Martin mardi 18 novembre 2025.

Cinéma itinérant: Connemara

Salle des fêtes 1 place de la mairie Puy-Saint-Martin Drôme

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-18 20:30:00
fin : 2025-11-18 22:30:00

Date(s) :
2025-11-18

Drame Français de Alex Lutz avec Mélanie Thierry, Bastien Bouillon, Jacques Gamblin, sortie en 2025 et d’une durée de 1h55.
Salle des fêtes 1 place de la mairie Puy-Saint-Martin 26450 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 77 14 64 60  manu.delattre@orange.fr

English :

French drama by Alex Lutz starring Mélanie Thierry, Bastien Bouillon, Jacques Gamblin, released in 2025 and running 1:55.

German :

Französisches Drama von Alex Lutz mit Mélanie Thierry, Bastien Bouillon, Jacques Gamblin, erscheint 2025 und dauert 1:55 Stunden.

Italiano :

Film drammatico francese di Alex Lutz con Mélanie Thierry, Bastien Bouillon, Jacques Gamblin, uscito nel 2025, della durata di 1 ora e 55 minuti.

Espanol :

Drama francés de Alex Lutz protagonizado por Mélanie Thierry, Bastien Bouillon, Jacques Gamblin, estrenado en 2025 y con una duración de 1 hora y 55 minutos.

L’événement Cinéma itinérant: Connemara Puy-Saint-Martin a été mis à jour le 2025-11-10 par Montélimar Tourisme Agglomération