Cinéma itinérant De la guerre froide à la guerre verte Temple Saillans mercredi 12 novembre 2025.
Temple 11 rue Faubourg du Temple Saillans Drôme
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Tarif réduit
Début : 2025-11-12 20:00:00
fin : 2025-11-12
2025-11-12
S’intéressant à l’assassinat de plus de 2000 écologistes et défenseurs de la terre depuis 2012 en Amérique latine, le film cherche les racines de cette violence …
Temple 11 rue Faubourg du Temple Saillans 26340 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 62 15 58 59 labetelumineuse26@gmail.com
English :
Focusing on the murder of more than 2,000 environmentalists and land defenders since 2012 in Latin America, the film looks for the roots of this violence …
German :
Der Film beschäftigt sich mit der Ermordung von mehr als 2000 Umweltschützern und Landverteidigern seit 2012 in Lateinamerika und sucht nach den Wurzeln dieser Gewalt …
Italiano :
Concentrandosi sull’assassinio di oltre 2.000 ambientalisti e difensori della terra dal 2012 in America Latina, il film analizza le radici di questa violenza …
Espanol :
Centrándose en el asesinato de más de 2.000 ecologistas y defensores de la tierra desde 2012 en América Latina, la película analiza las raíces de esta violencia …
