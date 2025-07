Cinéma itinérant des Rencontres Cinéma de Gindou à Pomarède Pomarède

Cinéma itinérant des Rencontres Cinéma de Gindou à Pomarède Pomarède mercredi 20 août 2025.

Cinéma itinérant des Rencontres Cinéma de Gindou à Pomarède

Le Bourg Pomarède Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-20 21:30:00

fin : 2025-08-20

Date(s) :

2025-08-20

Dans la cadre des 41èmes Rencontres Cinéma de Gindou, l’association Gindou Cinéma vous propose la projection d’un film, en plein air.

.

Le Bourg Pomarède 46250 Lot Occitanie +33 5 65 22 89 99

English :

As part of the 41st Rencontres Cinéma de Gindou, the Gindou Cinéma association invites you to an open-air film screening.

German :

Im Rahmen der 41. Rencontres Cinéma de Gindou bietet Ihnen der Verein Gindou Cinéma die Vorführung eines Films unter freiem Himmel an.

Italiano :

Nell’ambito dei 41° Rencontres Cinéma de Gindou, l’associazione Gindou Cinéma organizza una proiezione cinematografica all’aperto.

Espanol :

En el marco de los 41º Encuentros Cinematográficos de Gindou, la asociación Gindou Cinéma organiza una proyección al aire libre.

L’événement Cinéma itinérant des Rencontres Cinéma de Gindou à Pomarède Pomarède a été mis à jour le 2025-07-24 par OT Gourdon