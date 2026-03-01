Cinéma itinérant Gavray-sur-Sienne

Cinéma itinérant Gavray-sur-Sienne dimanche 8 mars 2026.

44 Rue de la Poterie Gavray-sur-Sienne Manche

Tarif : – –

Début : 2026-03-08 17:00:00
fin : 2026-03-08 18:30:00

2026-03-08

Cinéma itinérant 2 séances de cinéma avec pop-corn et boissons sur place.   .

44 Rue de la Poterie Gavray-sur-Sienne 50450 Manche Normandie +33 2 33 70 46 96  gavray.famillesrurales@gmail.com

English : Cinéma itinérant

