Cinéma itinérant Isserpent jeudi 22 mai 2025.
Espace de Froment Isserpent Allier
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Début : Jeudi 2025-05-22 20:30:00
fin : 2025-05-22
2025-05-22 2025-09-25 2025-11-20
Organisé par le Comité des fêtes
Espace de Froment Isserpent 03120 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 87 27 69 11
English : Movie
Organized by Comité des fêtes
German :
Organisiert vom Festkomitee
Italiano :
Organizzato dal Comité des fêtes
Espanol :
Organizado por el Comité de Fiestas
L’événement Cinéma itinérant Isserpent a été mis à jour le 2025-04-07 par Office de tourisme du pays de Lapalisse