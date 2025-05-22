Cinéma itinérant Isserpent

Cinéma itinérant Isserpent jeudi 22 mai 2025.

Cinéma itinérant

Espace de Froment Isserpent Allier

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Début : Jeudi 2025-05-22 20:30:00

2025-05-22 2025-09-25 2025-11-20

Organisé par le Comité des fêtes

Espace de Froment Isserpent 03120 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 87 27 69 11

English : Movie

Organized by Comité des fêtes

German :

Organisiert vom Festkomitee

Italiano :

Organizzato dal Comité des fêtes

Espanol :

Organizado por el Comité de Fiestas

