Cinéma itinérant L’accident de piano Salle Stéphane Perrin La Motte-Chalancon jeudi 18 septembre 2025.
Tarif : 7 – 7 – 7 EUR
Début : 2025-09-18 20:30:00
2025-09-18
Un film de Quentin Dupieux d’1h28
Salle Stéphane Perrin Chemin de Fontouvière La Motte-Chalancon 26470 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes fol26@fol26.fr
English :
A 1:28 film by Quentin Dupieux
German :
Ein Film von Quentin Dupieux von 1h28
Italiano :
Un film di 1 ora e 28 minuti di Quentin Dupieux
Espanol :
Una película de 1 hora y 28 minutos de Quentin Dupieux
