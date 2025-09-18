Cinéma itinérant L’accident de piano Salle Stéphane Perrin La Motte-Chalancon

Salle Stéphane Perrin Chemin de Fontouvière La Motte-Chalancon Drôme

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Début : 2025-09-18 20:30:00
2025-09-18

Un film de Quentin Dupieux d’1h28
Salle Stéphane Perrin Chemin de Fontouvière La Motte-Chalancon 26470 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes   fol26@fol26.fr

English :

A 1:28 film by Quentin Dupieux

German :

Ein Film von Quentin Dupieux von 1h28

Italiano :

Un film di 1 ora e 28 minuti di Quentin Dupieux

Espanol :

Una película de 1 hora y 28 minutos de Quentin Dupieux

