Cinéma itinérant L’agent secret à Le Bourg

Salle des fêtes Le Bourg Lot

Tarif : – – 6 EUR

Tarif adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28 20:30:00

fin : 2026-03-28

Date(s) :

2026-03-28

Projection du film L’agent secret dans le cadre du cinéma itinérant des foyers ruraux du Lot

Projection du film L’agent secret dans le cadre du cinéma itinérant des foyers ruraux du Lot. Ce drame policier brésilien réalisé par Kleber Mendonça Filho suit Marcelo, un homme fuyant son passé qui arrive à Recife en pleine période de carnaval pour retrouver son fils et tenter de reconstruire sa vie, tandis que des menaces planent autour de lui.

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Salle des fêtes Le Bourg 46120 Lot Occitanie

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English :

Pre-screening of the film L?agent secret as part of the touring cinema program organized by the foyers ruraux du Lot

L’événement Cinéma itinérant L’agent secret à Le Bourg Le Bourg a été mis à jour le 2026-03-20 par OT Lacapelle Marival