Cinéma itinérant Le chant des fôrets Temple Saillans
Cinéma itinérant Le chant des fôrets Temple Saillans mercredi 11 février 2026.
Cinéma itinérant Le chant des fôrets
Temple 11 rue Faubourg du Temple Saillans Drôme
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-11 20:00:00
fin : 2026-02-11
Date(s) :
2026-02-11
Séance de cinéma tout public organisé par la Bête lumineuse en partenariat avec la FOL26.
Séance de cinéma tout public (à partir de 8 ans). Un film de Vincent Munier (2025, 1h33).
.
Temple 11 rue Faubourg du Temple Saillans 26340 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 62 15 58 59 labetelumineuse26@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Film show organized by La Bête lumineuse in partnership with FOL26.
Movie for all ages (8 and up). A film by Vincent Munier (2025, 1h33).
L’événement Cinéma itinérant Le chant des fôrets Saillans a été mis à jour le 2026-01-28 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme