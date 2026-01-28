Cinéma itinérant Le chant des fôrets Temple Saillans

Cinéma itinérant Le chant des fôrets

Temple 11 rue Faubourg du Temple Saillans Drôme

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-11 20:00:00

fin : 2026-02-11

Date(s) :

2026-02-11

Séance de cinéma tout public organisé par la Bête lumineuse en partenariat avec la FOL26.

Séance de cinéma tout public (à partir de 8 ans). Un film de Vincent Munier (2025, 1h33).

Temple 11 rue Faubourg du Temple Saillans 26340 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 62 15 58 59 labetelumineuse26@gmail.com

English :

Film show organized by La Bête lumineuse in partnership with FOL26.

Movie for all ages (8 and up). A film by Vincent Munier (2025, 1h33).

