CINÉMA ITINERANT Octon
CINÉMA ITINERANT Octon mardi 3 février 2026.
CINÉMA ITINERANT
Avenue des Platanes Octon Hérault
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-03
fin : 2026-02-03
Date(s) :
2026-02-03
Venez profiter du film le chant des forêts .
Vincent Munier vous invite au coeur des forêts des Vosges. C’est ici qu’il a tout appris grâce à son père Michel, naturaliste, ayant passé sa vie à l’affut dans les bois. Il est l’heure pour eux de transmettre ce savoir à Simon, le fils de Vincent. .
Avenue des Platanes Octon 34800 Hérault Occitanie +33 4 67 96 03 95
English :
Come and enjoy the film Le chant des forêts .
