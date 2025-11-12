Cinéma itinérant pour enfants Une guitare à la mer Temple Saillans

Cinéma itinérant pour enfants Une guitare à la mer

Temple 11 rue Faubourg du Temple Saillans Drôme

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Début : 2025-11-12 17:30:00

2025-11-12

C’est l’histoire d’une fouine qui voudrait vivre comme elle l’entend aller de ferme en ferme, jouer de la musique et vendre quelques cravates par-ci, par-là. Mais les animaux des alentours se montrent rarement accueillants…

Temple 11 rue Faubourg du Temple Saillans 26340 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 62 15 58 59 labetelumineuse26@gmail.com

English :

This is the story of a weasel who would like to live her own life: going from farm to farm, playing music and selling a few ties here and there. But the local animals are rarely welcoming?

German :

Es ist die Geschichte eines Wiesels, das gerne so leben würde, wie es will: von Hof zu Hof ziehen, Musik machen und hier und da ein paar Krawatten verkaufen. Doch die Tiere dort sind nicht sehr gastfreundlich

Italiano :

Questa è la storia di una donnola che vuole vivere la sua vita: andare di fattoria in fattoria, suonare e vendere qualche cravatta qua e là. Ma gli animali del luogo sono raramente accoglienti?

Espanol :

Esta es la historia de una comadreja que quiere vivir su propia vida: ir de granja en granja, tocar música y vender algunas corbatas aquí y allá. Pero los animales del lugar rara vez le dan la bienvenida..

