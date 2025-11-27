CINÉMA ITINÉRENT Saint-André-de-Sangonis

CINÉMA ITINÉRENT

Rendez-vous le 27 novembre pour la projection de deux films La vie au château, mon enfance a Versailles & T’a pas changé.

La vie au château, Mon enfance à Versailles 18h 4€

Violette a huit ans, du caractère à revendre et un nouveau tuteur. En effet, depuis la mort de ses parents, elle doit vivre chez son oncle Régis, agent d’entretien au château de Versailles. Lui, c’est un géant bourru, elle, une petite fille têtue qui refuse de lui parler et fugue dès qu’elle peut. Toutefois, dans les coulisses dorées du Roi Soleil, ces deux solitaires vont peu à peu s’apprivoiser, apprendre à se connaître, et se découvrir une nouvelle famille.

T’a pas changé 20h30 5€

Suite à la disparition de l’un de leurs camarades de classe, quatre anciens lycéens décident, 30 ans après leur bac, de réunir toute leur promo à l’occasion d’une fête, comme à l’époque. Véritable déclaration d’amour aux années 90, le film dresse le portrait hilarant et grinçant de ces quinquas que des retrouvailles vont bouleverser à jamais. .

Cours de la liberté Saint-André-de-Sangonis 34725 Hérault Occitanie +33 4 67 96 03 95

English :

Join us on November 27 for the screening of two films: La vie au château, mon enfance a Versailles & T’a pas changé.

German :

Wir treffen uns am 27. November zur Vorführung von zwei Filmen: La vie au château, mon enfance a Versailles & T’a pas changé.

Italiano :

Unitevi a noi il 27 novembre per la proiezione di due film: La vie au château, mon enfance a Versailles e T’a pas changé.

Espanol :

Acompáñenos el 27 de noviembre en la proyección de dos películas: La vie au château, mon enfance a Versailles & T’a pas changé.

