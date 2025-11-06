Cinéma Jack et la mécanique du coeur Cinéma Les Arts Montivilliers

Début : 2025-11-06 20:30:00

fin : 2025-11-06

2025-11-06

En écho avec le concert lecture de Mathias Malzieu, le cinéma Les Arts de Montivilliers propose une séance spéciale du film « Jack et la mécanique du coeur » de Stéphane Berla et Mathias Malzieu (2013). Une belle occasion de prolonger l’expérience en retrouvant, sur grand écran, ce film d’animation poétique.

Tout public

Réservation obligatoire .

Cinéma Les Arts 2 Rue des Verdiers Montivilliers 76290 Seine-Maritime Normandie +33 2 32 73 74 43

