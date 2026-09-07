Cinéma : James et la pêche géante suivi d’un ciné-goûter, à l’occasion des Cafés Littéraires Place du Temple Montélimar
dimanche 11 octobre 2026 · Place du Temple · Montélimar
Informations pratiques
Montélimar
Cinéma : James et la pêche géante suivi d’un ciné-goûter, à l’occasion des Cafés Littéraires
Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar Drôme
Tarif : 4 – 4 – 4 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-11 16:00:00
fin : 2026-10-11
Date(s) :
2026-10-11
James et la pêche géante (1997)
1h20 – VF
à partir de 7 ans
Réalisé par Henry Selick
États-Unis / animation
.
Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 01 73 77 cinemalestempliers@montelimar-agglo.fr
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English :
James and the Giant Peach (1997)
1h20 ? French version
Ages 7 and up
Directed by Henry Selick
United States / animation
L’événement Cinéma : James et la pêche géante suivi d’un ciné-goûter, à l’occasion des Cafés Littéraires Montélimar a été mis à jour le 2026-09-07 par Montélimar Tourisme Agglomération
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