Cinéma : James et la pêche géante suivi d’un ciné-goûter, à l’occasion des Cafés Littéraires Place du Temple Montélimar

Informations pratiques

Montélimar

Cinéma : James et la pêche géante suivi d’un ciné-goûter, à l’occasion des Cafés Littéraires

Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar Drôme

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-11 16:00:00

fin : 2026-10-11

Date(s) :

2026-10-11

James et la pêche géante (1997)

1h20 – VF



à partir de 7 ans



Réalisé par Henry Selick

États-Unis / animation

.

Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 01 73 77 cinemalestempliers@montelimar-agglo.fr

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English :

James and the Giant Peach (1997)

1h20 ? French version

Ages 7 and up

Directed by Henry Selick

United States / animation

L’événement Cinéma : James et la pêche géante suivi d’un ciné-goûter, à l’occasion des Cafés Littéraires Montélimar a été mis à jour le 2026-09-07 par Montélimar Tourisme Agglomération