Cinéma Jardin d’été

31 rue de Vire Bischwiller Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-04-13 20:00:00

fin : 2026-04-13 21:55:00

Date(s) :

2026-04-13

Pendant leurs grandes vacances, dans un Kobe écrasé de chaleur, trois jeunes amis en mal d’aventures se questionnent sur la mort et se passionnent pour le jardin abandonné d’un ermite qui les fascine. Petit à petit, les trois garçons et le vieil homme se lient d’amitié. Ils se mettent en tête de rénover sa maison qui va devenir leur terrain de jeu et d’apprentissage le temps d’un été inoubliable.

Le film sera présenté par Clément Regnacq, programmateur du RECIT et de ce cycle A l’aventure ! , qui se conclut avec ce récit initiatique aussi sensible qu’enchanteur.

Réalisateur Shinji Somai

Avec Rentarô Mikuni, Naoki Sakata, Ken’ichi Makino .

31 rue de Vire Bischwiller 67240 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 53 75 00 billetterie@mac-bischwiller.fr

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L’événement Cinéma Jardin d’été Bischwiller a été mis à jour le 2026-03-19 par Maison de la Culture de Bischwiller