Cinéma Jean Valjean avec le Secours populaire du Teil Place du Temple Montélimar
Cinéma Jean Valjean avec le Secours populaire du Teil Place du Temple Montélimar samedi 25 avril 2026.
Cinéma Jean Valjean avec le Secours populaire du Teil
Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar Drôme
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 18:30:00
fin : 2026-04-25
Date(s) :
2026-04-25
Jean Valjean est un film réalisé par Eric Besnard en 2025 avec Grégory Gadebois, Bernard Campan, Alexandra Lamy.
.
Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 01 73 77 cinemalestempliers@montelimar-agglo.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Jean Valjean is a 2025 film directed by Eric Besnard and starring Grégory Gadebois, Bernard Campan, Alexandra Lamy.
L’événement Cinéma Jean Valjean avec le Secours populaire du Teil Montélimar a été mis à jour le 2026-03-05 par Montélimar Tourisme Agglomération