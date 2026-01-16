Cinéma Jean Valjean Champdeniers

Cinéma Jean Valjean

Cinéma

Salle des fêtes

Jeudi 29 janvier 2026 à 14h30

Drame, historique de Eric Besnard

1815. Jean Valjean sort du bagne, brisé, rejeté de tous. Errant sans but, il trouve refuge chez un homme d’Église, sa sœur et leur servante. Face à cette main tendue, Jean Valjean vacille et doit choisir qui il veut devenir.

Tarifs 6,50€ adulte, 5€ de 16 ans

Organisé par le Centre Socio Culturel Les Unis Vers en Val de Gâtine.

Renseignements valdegray.csc79.org ou au 05 49 25 62 27 .

Salle des fêtes Champdeniers 79220 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 25 62 27

