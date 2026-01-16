Cinéma Jean Valjean Champdeniers
Cinéma Jean Valjean
Salle des fêtes Champdeniers Deux-Sèvres
Jeudi 29 janvier 2026 à 14h30
Drame, historique de Eric Besnard
1815. Jean Valjean sort du bagne, brisé, rejeté de tous. Errant sans but, il trouve refuge chez un homme d’Église, sa sœur et leur servante. Face à cette main tendue, Jean Valjean vacille et doit choisir qui il veut devenir.
Tarifs 6,50€ adulte, 5€ de 16 ans
Organisé par le Centre Socio Culturel Les Unis Vers en Val de Gâtine.
Renseignements valdegray.csc79.org ou au 05 49 25 62 27 .
Salle des fêtes Champdeniers 79220 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 25 62 27
