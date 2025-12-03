Cinéma Jean Valjean Saint-Affrique
Cinéma Jean Valjean Saint-Affrique mercredi 3 décembre 2025.
Cinéma Jean Valjean
1 Boulevard Carnot Saint-Affrique Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2025-12-03
fin : 2025-12-09
Date(s) :
2025-12-03 2025-12-05 2025-12-06 2025-12-08 2025-12-09
1815. Jean Valjean sort du bagne, brisé, rejeté de tous. Errant sans but, il trouve refuge chez un homme d’Église, sa sœur et leur servante.
Face à cette main tendue, Jean Valjean vacille et, dans cette nuit suspendue, devra choisir qui il veut devenir.
19 novembre 2025 en salle | 1h 38min | Drame, Historique
De Eric Besnard
| Par Eric Besnard
Avec Grégory Gadebois, Bernard Campan, Alexandra Lamy .
1 Boulevard Carnot Saint-Affrique 12400 Aveyron Occitanie +33 5 65 99 02 10 essa12@orange.fr
English :
1815. Jean Valjean emerges from the penal colony, broken and rejected by all. Wandering aimlessly, he finds refuge with a churchman, his sister and their maid.
German :
1815. Jean Valjean kommt aus dem Zuchthaus, gebrochen und von allen verstoßen. Als er ziellos umherirrt, findet er Zuflucht bei einem Geistlichen, dessen Schwester und deren Dienerin.
Italiano :
1815. Jean Valjean esce di prigione, distrutto e rifiutato da tutti. Vagando senza meta, trova rifugio presso un uomo di chiesa, sua sorella e la loro cameriera.
Espanol :
1815. Jean Valjean sale de la cárcel, destrozado y rechazado por todos. Vagando sin rumbo, encuentra refugio en casa de un clérigo, su hermana y la criada de ambos.
L’événement Cinéma Jean Valjean Saint-Affrique a été mis à jour le 2025-11-24 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)