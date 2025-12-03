Cinéma Jean Valjean

1 Boulevard Carnot Saint-Affrique Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2025-12-03

fin : 2025-12-09

Date(s) :

2025-12-03 2025-12-05 2025-12-06 2025-12-08 2025-12-09

1815. Jean Valjean sort du bagne, brisé, rejeté de tous. Errant sans but, il trouve refuge chez un homme d’Église, sa sœur et leur servante.

Face à cette main tendue, Jean Valjean vacille et, dans cette nuit suspendue, devra choisir qui il veut devenir.

19 novembre 2025 en salle | 1h 38min | Drame, Historique

De Eric Besnard

| Par Eric Besnard

Avec Grégory Gadebois, Bernard Campan, Alexandra Lamy .

1 Boulevard Carnot Saint-Affrique 12400 Aveyron Occitanie +33 5 65 99 02 10 essa12@orange.fr

English :

1815. Jean Valjean emerges from the penal colony, broken and rejected by all. Wandering aimlessly, he finds refuge with a churchman, his sister and their maid.

German :

1815. Jean Valjean kommt aus dem Zuchthaus, gebrochen und von allen verstoßen. Als er ziellos umherirrt, findet er Zuflucht bei einem Geistlichen, dessen Schwester und deren Dienerin.

Italiano :

1815. Jean Valjean esce di prigione, distrutto e rifiutato da tutti. Vagando senza meta, trova rifugio presso un uomo di chiesa, sua sorella e la loro cameriera.

Espanol :

1815. Jean Valjean sale de la cárcel, destrozado y rechazado por todos. Vagando sin rumbo, encuentra refugio en casa de un clérigo, su hermana y la criada de ambos.

L’événement Cinéma Jean Valjean Saint-Affrique a été mis à jour le 2025-11-24 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)