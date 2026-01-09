Cinéma Jean Valjean La Salicorne Saujon
Cinéma Jean Valjean La Salicorne Saujon lundi 2 février 2026.
Cinéma Jean Valjean
La Salicorne 1 route de l’illate Saujon Charente-Maritime
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-02 20:30:00
fin : 2026-02-02
Date(s) :
2026-02-02
Jean Valjean 1h 38min | Drame, Historique
De Eric Besnard
Avec Grégory Gadebois, Bernard Campan, Alexandra Lamy
.
La Salicorne 1 route de l’illate Saujon 17600 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 02 80 07 contact@saujon.fr
English :
Jean Valjean 1h 38min | Drama, History
By Eric Besnard
With Grégory Gadebois, Bernard Campan, Alexandra Lamy
