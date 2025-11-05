Cinéma Jeune Public « C’est quoi le montage au

cinéma ? » Mercredi 5 novembre, 14h15 Gare saint Sauveur Nord

Début : 2025-11-05T14:15:00 – 2025-11-05T16:45:00

Antoine Flandre, monteur professionnel, nous emmènera à la découverte du montage, à travers la projection de films de Buster Keaton.

APRÈS LA SÉANCE : RENCONTRE AVEC ANTOINE FLANDRE,

MONTEUR PROFESSIONNEL POUR LE CINÉMA ET LA

TÉLÉVISION

INFOS PRATIQUES :

À partir de 7 ans

Durée : 1h45 de projection

GRATUIT

Groupes

Réservations obligatoires à : relations.publiques@lille3000.com ou au 03 28 52 20 01. Merci de bien vouloir vous présenter 15 minutes avant la séance.

Individuel

En accès libre, pas de réservation dans la limite des places disponibles.

Tout enfant doit être accompagné d’un adulte.

Gare saint Sauveur Gare Saint Sauveur Lille Lille 59046 Lille-Centre Nord Hauts-de-France 03 20 31 30 00

Cinéma Jeune Public « C’est quoi le montage au cinéma ? » proposé par le CAP et BULLEDOG AUDIOVISUEL

Electric House par Buster Keaton