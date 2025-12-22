Cinéma jeune public Colargol et le cirque Pimoulu, Rue du Penquer Plabennec

Cinéma jeune public Colargol et le cirque Pimoulu

Rue du Penquer Espace culturel Le Champ de Foire Plabennec Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-18 10:30:00

fin : 2026-02-18

Date(s) :

2026-02-18

Après avoir obtenu son sifflet chez le Roi des oiseaux et découvert le pouvoir du chant, Colargol voit son destin basculer lorsqu’un directeur de cirque, séduit par sa voix unique, lui offre une place parmi les artistes du chapiteau Pimoulu.

Mais derrière les éclats de rire et les projecteurs, le monde du cirque se révèle parfois cruel. Entre les défis de la scène et les jalousies, Colargol devra puiser dans son courage et l’aide de ses amis pour surmonter les épreuves et retrouver ceux qu’il aime.

Programme de 4 courts métrages d’animation. .

Rue du Penquer Espace culturel Le Champ de Foire Plabennec 29860 Finistère Bretagne +33 2 98 30 78 95

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Cinéma jeune public Colargol et le cirque Pimoulu

L’événement Cinéma jeune public Colargol et le cirque Pimoulu Plabennec a été mis à jour le 2025-12-22 par OT PAYS DES ABERS