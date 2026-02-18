CINÉMA JEUNE PUBLIC ET INITIATION AU DOUBLAGE CINÉMA LE RÉGENT Saint-Gaudens
CINÉMA JEUNE PUBLIC ET INITIATION AU DOUBLAGE CINÉMA LE RÉGENT Saint-Gaudens jeudi 5 mars 2026.
CINÉMA JEUNE PUBLIC ET INITIATION AU DOUBLAGE
CINÉMA LE RÉGENT 16 Rue de l’Indépendance Saint-Gaudens Haute-Garonne
Tarif : 7 – 7 – EUR
7
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-05 16:00:00
fin : 2026-03-05
Date(s) :
2026-03-05
Venez vous initier au doublage après votre séance de cinéma !
Au programme Olivia, un film de Irene Iborra Rizo, d’après le roman La vie est un film de Maite Carranza, suivie d’une initiation au doublage. 7 .
CINÉMA LE RÉGENT 16 Rue de l’Indépendance Saint-Gaudens 31800 Haute-Garonne Occitanie
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Come and try your hand at dubbing after your movie!
L’événement CINÉMA JEUNE PUBLIC ET INITIATION AU DOUBLAGE Saint-Gaudens a été mis à jour le 2026-02-18 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE