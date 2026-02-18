CINÉMA JEUNE PUBLIC ET INITIATION AU DOUBLAGE CINÉMA LE RÉGENT Saint-Gaudens

CINÉMA JEUNE PUBLIC ET INITIATION AU DOUBLAGE

CINÉMA LE RÉGENT 16 Rue de l’Indépendance Saint-Gaudens Haute-Garonne

Tarif : 7 – 7 – EUR

Tarif réduit

Début : 2026-03-05 16:00:00

2026-03-05

Venez vous initier au doublage après votre séance de cinéma !

Au programme Olivia, un film de Irene Iborra Rizo, d’après le roman La vie est un film de Maite Carranza, suivie d’une initiation au doublage. 7 .

English :

Come and try your hand at dubbing after your movie!

