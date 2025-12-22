Cinéma jeune public Panda Petit Panda, Rue du Penquer Plabennec

Cinéma jeune public Panda Petit Panda

Rue du Penquer Espace culturel Le Champ de Foire Plabennec Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-15 14:30:00

fin : 2026-04-15

Date(s) :

2026-04-15

La petite orpheline Mimiko habite dans la maison de sa grand-mère. Alors que cette dernière s’absente quelques jours, un bébé panda et son papa, échappés du zoo voisin, pénètrent dans la maison… et s’y installent !

Tous trois deviennent rapidement les meilleurs amis du monde… même si le petit panda se révèle être un habitué des bêtises il sème la panique à la cantine de l’école, manque de se noyer dans la rivière… Jusqu’au jour où il découvre un intrus couché dans son lit un tigre qui ne retrouve pas le chemin de son cirque. C’est ainsi que Mimiko et les deux pandas le ramènent vers sa maman et qu’ils passent des instants merveilleux au milieu de gens du cirque, allant même jusqu’à sauver tous les animaux d’une inondation ! Cela vaut bien une magnifique parade dans les rues de la ville pour la plus grande joie des enfants ! .

Rue du Penquer Espace culturel Le Champ de Foire Plabennec 29860 Finistère Bretagne +33 2 98 30 78 95

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Cinéma jeune public Panda Petit Panda

L’événement Cinéma jeune public Panda Petit Panda Plabennec a été mis à jour le 2025-12-22 par OT PAYS DES ABERS