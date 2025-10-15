Cinéma jeune public Cinéma Citéa Toul
Cinéma Citéa 12 rue de Rigny Toul Meurthe-et-Moselle
Mercredi 2025-10-15 15:30:00
2025-10-15 16:15:00
Mois du livre et de la petite enfance
Chouette, un jeu d’enfants !
Un programme de 4 courts métrages d’animation (2024 / 38 min) Réalisation Annechien Strouven, Frits Standaert, Thomas Leclercq
Des enfants au bord de l’eau, sur la plage, la banquise ou les rives d’un étang, ils veulent jouer. Pour cela, il leur faut des partenaires, des complices, jeunes ou adultes, avec qui partager leurs fantaisies et jeux de rôles, avec sérieux ou légèreté. Traverser la Terre par des tunnels mystérieux ? Secourir un monstre marin sorti des flots ? Tenir tête à un génie puissant et très méchant ? Taquiner une carpe jusqu’à ce que ce soit elle qui prenne l’avantage à la pêche ? Rien d’impossible aux enfants joueurs, le merveilleux est au rendez-vous du jeu.
À partir de 4 ans Cinéma Citéa
Entrées gratuites à retirer à l’espace jeunesse de la médiathèque les Remp’ArtsEnfants
Cinéma Citéa 12 rue de Rigny Toul 54200 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 64 69 41 citea@mairie-toul.fr
English :
Book and Early Childhood Month
Chouette, a children’s game!
A program of 4 animated shorts (2024 / 38 min) Directed by Annechien Strouven, Frits Standaert, Thomas Leclercq
Children at the water’s edge, on the beach, the ice floe or the banks of a pond, they want to play. To do so, they need partners, accomplices, young or old, with whom they can share their fantasies and role-play, seriously or lightly. Cross the Earth through mysterious tunnels? Rescue a sea monster from the waves? Stand up to a powerful, evil genie? Tease a carp until it wins the day? Nothing is impossible for playful children.
From age 4 Cinéma Citéa
Free tickets available from the children’s area of the Remp’Arts media library
German :
Monat des Buches und der frühen Kindheit
Chouette, ein Kinderspiel!
Ein Programm aus 4 animierten Kurzfilmen (2024 / 38 min) Regie: Annechien Strouven, Frits Standaert, Thomas Leclercq
Kinder am Wasser, am Strand, auf der Eisscholle oder am Ufer eines Teichs: Sie wollen spielen. Dafür brauchen sie Partner, Komplizen, Jugendliche oder Erwachsene, mit denen sie ihre Fantasien und Rollenspiele ernsthaft oder leichtfertig teilen können. Die Erde durch geheimnisvolle Tunnel durchqueren? Einem Seeungeheuer aus den Fluten helfen? Einem mächtigen und sehr bösen Genie die Stirn bieten? Einen Karpfen so lange zu ärgern, bis er beim Angeln die Nase vorn hat? Für verspielte Kinder gibt es nichts Unmögliches, das Spiel ist voller Wunder.
Ab 4 Jahren Citéa-Kino
Freie Eintritte im Jugendbereich der Mediathek les Remp’Arts erhältlich
Italiano :
Mese del libro e della prima infanzia
Chouette, un gioco da ragazzi!
Un programma di 4 cortometraggi d’animazione (2024 / 38 min) Regia di Annechien Strouven, Frits Standaert, Thomas Leclercq
I bambini in riva al mare, sulla spiaggia, sulla banchisa o sulle rive di uno stagno, vogliono giocare. Per farlo, hanno bisogno di partner, complici, giovani o anziani, con cui condividere le loro fantasie e giocare di ruolo, con serietà o leggerezza. Attraversare la Terra attraverso tunnel misteriosi? Salvare un mostro marino dalle onde? Affrontare un genio potente e molto cattivo? Prendere in giro una carpa fino a farle vincere la giornata? Niente è troppo impegnativo per i bambini giocosi.
A partire dai 4 anni Cinéma Citéa
Biglietti gratuiti disponibili presso l’area bambini della mediateca Remp’Arts
Espanol :
Mes del Libro y de la Primera Infancia
Chouette, ¡un juego de niños!
Un programa de 4 cortometrajes de animación (2024 / 38 min) Dirigido por Annechien Strouven, Frits Standaert, Thomas Leclercq
Los niños al borde del agua, en la playa, en la banquisa o a orillas de un estanque, quieren jugar. Para ello, necesitan compañeros, cómplices, jóvenes o mayores, con los que compartir sus fantasías y juegos de rol, en serio o a la ligera. ¿Cruzar la Tierra por túneles misteriosos? ¿Rescatar a un monstruo marino de las olas? ¿Hacer frente a un genio poderoso y muy desagradable? ¿Molestar a una carpa hasta que gane la partida? Nada es demasiado problema para los niños juguetones.
A partir de 4 años Cinéma Citéa
Entradas gratuitas disponibles en el espacio infantil de la mediateca de la Remp’Arts
