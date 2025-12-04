Cinéma jeunes mères Place Saint-Jacques Metz

Cinéma jeunes mères

Projection suivi d’un débat du film Jeunes mères de Jean-Pierre et Luc Dardenne sorti en 2025, dans le cadre des 16 jours d’activisme dans la lutte mondiale contre la violence à l’égard des femmes et des filles.

Jessica, Perla, Julie, Ariane et Naïma sont hébergées dans une maison maternelle qui les aide dans leur vie de jeune mère. Cinq adolescentes qui ont l’espoir de parvenir à une vie meilleure pour elles-mêmes et pour leur enfant.

Par Soroptimist International Metz en collaboration avec le cinéma KLUB et la Ville de Metz.

Cet évènement fait partie du programme de la journée internationale pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes.Adultes

Place Saint-Jacques KLUB Metz 57000 Moselle Grand Est soroptimistmetz@gmail.com

English :

Screening followed by discussion of the film Jeunes mères by Jean-Pierre and Luc Dardenne, released in 2025, as part of the 16 days of activism in the global fight against violence against women and girls.

Jessica, Perla, Julie, Ariane and Naïma are housed in a maternal home that helps them in their life as young mothers. Five teenage girls with the hope of achieving a better life for themselves and their child.

By Soroptimist International Metz in collaboration with KLUB cinema and the City of Metz.

This event is part of the program for the International Day for the Elimination of Violence against Women.

