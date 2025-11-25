Cinéma Jeunes mères Nova Ciné Saint-Dié-des-Vosges

Cinéma Jeunes mères

Nova Ciné 46 Quai de la Résistance Saint-Dié-des-Vosges Vosges

Début : Mardi Mardi 2025-11-25 18:00:00

fin : 2025-11-25 19:30:00

2025-11-25

Dans le cadre des 16 jours d’activisme dans la lutte mondiale contre la violence à l’égard des femmes et des filles, le club Soroptimist de Saint-Dié vous la projection du film Jeunes mères . Un film bouleversant mettant en lumière la force, la résilience et la solidarité féminine.Tout public

Nova Ciné 46 Quai de la Résistance Saint-Dié-des-Vosges 88100 Vosges Grand Est +33 3 29 50 91 94 contact@novacine.fr

English :

As part of the 16 days of activism in the global fight against violence against women and girls, the Soroptimist Club of Saint-Dié is screening the film Jeunes mères ( Young Mothers ). A moving film highlighting the strength, resilience and solidarity of women.

German :

Im Rahmen der 16 Tage des Aktivismus im weltweiten Kampf gegen Gewalt an Frauen und Mädchen zeigt Ihnen der Soroptimist-Club Saint-Dié den Film Junge Mütter . Ein erschütternder Film, der die Stärke, Widerstandsfähigkeit und Solidarität der Frauen beleuchtet.

Italiano :

Nell’ambito dei 16 giorni di attivismo nella lotta globale contro la violenza sulle donne e le ragazze, il Soroptimist Club di Saint-Dié proietta il film Jeunes mères ( Giovani madri ). Un film commovente che evidenzia la forza, la resilienza e la solidarietà delle donne.

Espanol :

En el marco de los 16 días de activismo en la lucha mundial contra la violencia hacia las mujeres y las niñas, el Club Soroptimista de Saint-Dié proyecta la película Jeunes mères ( Jóvenes madres ). Una película conmovedora que pone de relieve la fuerza, la resistencia y la solidaridad de las mujeres.

