Cinéma Jeunes mères Saint-Germain-les-Belles
Cinéma Jeunes mères Saint-Germain-les-Belles mardi 12 août 2025.
Cinéma Jeunes mères
Salle des fêtes Saint-Germain-les-Belles Haute-Vienne
Tarif : 4 – 4 – 4 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-08-12
fin : 2025-08-12
Date(s) :
2025-08-12
Jessica, Perla, Julie, Ariane et Naïma sont hébergées dans une maison maternelle qui les aide dans leur vie de jeune mère. Cinq adolescentes qui ont l’espoir de parvenir à une vie meilleure pour elles-mêmes et pour leur enfant. .
Salle des fêtes Saint-Germain-les-Belles 87380 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 71 80 09
English : Cinéma Jeunes mères
German : Cinéma Jeunes mères
Italiano :
Espanol : Cinéma Jeunes mères
L’événement Cinéma Jeunes mères Saint-Germain-les-Belles a été mis à jour le 2025-08-05 par OT Briance Sud Haute-Vienne