Cinéma Jeunes mères Saint-Germain-les-Belles

Salle des fêtes Saint-Germain-les-Belles Haute-Vienne

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Tarif réduit

Début : 2025-08-12

fin : 2025-08-12

2025-08-12

Jessica, Perla, Julie, Ariane et Naïma sont hébergées dans une maison maternelle qui les aide dans leur vie de jeune mère. Cinq adolescentes qui ont l’espoir de parvenir à une vie meilleure pour elles-mêmes et pour leur enfant. .

Salle des fêtes Saint-Germain-les-Belles 87380 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 71 80 09

