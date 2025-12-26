Cinéma jeunesse Avant-Première en France: Das geheime Stockwerk L’Étage Secret…Bad Gastein en VOSTFR Centre Franco-Allemand de Provence Aix-en-Provence

Cinéma jeunesse Avant-Première en France: Das geheime Stockwerk L’Étage Secret…Bad Gastein en VOSTFR

Mercredi 4 mars 2026 de 15h30 à 17h. Centre Franco-Allemand de Provence 19 rue du Cancel Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Début : 2026-03-04 15:30:00

fin : 2026-03-04 17:00:00

Projection avant-première du film de Norbert Lechner geheime Stockwerk L’Étage Secret…Bad Gastein (sortie le 20 mars 2026 en salle).

Karli (12) découvre qu’il peut voyager dans le temps dans l’hôtel de ses parents, jusqu’à un étage secret qui le renvoie en 1938. Il se lie d’amitié avec HANNAH, jeune fille juive, et GEORG, cireur de chaussures. Lorsqu’ensemble, ils résolvent une affaire criminelle passionnante, Karli réalise quelle ombre plane sur le monde de ses nouveaux amis. .

Centre Franco-Allemand de Provence 19 rue du Cancel Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Preview screening of Norbert Lechner’s film geheime Stockwerk L’Étage Secret…Bad Gastein (theatrical release March 20, 2026).

