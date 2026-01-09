CINÉMA JEUNESSE CAPITAINES ! Montpellier

CINÉMA JEUNESSE CAPITAINES !

Médiathèque Montpellier Hérault

Début : 2026-03-05

fin : 2026-03-05

2026-03-05

Projection cinéma pour les enfants !

Capitaines ! est un programme de deux films d’animation Moules-Frites de Nicolas Hu (26 minutes) et Les Astres immobiles de Noémi Gruner et Séléna Picque (26 minutes). Nous y suivons les histoires de Noée et Chenghua, deux jeunes filles déterminées à surmonter des obstacles sociétaux et culturels pour réaliser leurs rêves. Deux jolis portraits d’héroïnes fortes.

→ À partir de 6 ans | Entrée gratuite | Durée 52 minutes

Sans inscription, billetterie gratuite ouverte 2h avant le début du film. .

